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Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

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Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-24 Nisan arasında Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getiren kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda, Fas uyruklu Ö.C.Ö. (37) ve H.Ş. (42), Ekvator uyruklu A.F.M.Q. (59), Nijerya uyruklu H.N.K. (24) ile Brezilya uyruklu I.S.P'yi (68) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve valizlerinde 7 kilo 807 gram esrar, 4 kilo 862 gram kokain ve bin 630 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 5 kişi tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin, Başakşehir'de bir kargo firmasına gerçekleştirdiği operasyonda ise paketlenmiş 4 tablonun arkasına zulalanmış 2 kilo 92 gram Afyon sakızı bulundu. Tabloyu gönderen ve alıcısının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu, operasyonu
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