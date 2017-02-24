  • 24 ŞUBAT 2017, CUMA

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Atatürk Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Erzurum'da FETÖ'nün Atatürk Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında 2 profesörün de yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı.

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Atatürk Üniversitesinde FETÖ operasyonu

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Atatürk Üniversitesi (AÜ) yapılanmasına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün AÜ yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda AÜ'de görevli olan ve KHK ile meslekten ihraç edilen 2 profesör, doçent ve araştırma görevlileri ile memurların bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütünün kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock"u kullanmanın yanı sıra örgüt lehine faaliyette bulunmakla suçlanan zanlıların adreslerinde de arama yapıldı. AA

Etiketler: atatürk üniversitesi, fetö
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