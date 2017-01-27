Atatürk Üniversitesinde 4 akademisyene FETÖ gözaltısı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Atatürk Üniversitesi yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla 4 akademisyen gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün Atatürk Üniversitesi yapılanmasına mensup oldukları öne sürülen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında arama kararı bulunan şüphelilerden 4'ü kent merkezinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.
Adreslerinde bulunamayan 3 akademisyenin ise arandığı belirtildi.