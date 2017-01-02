Atatürk Stadı'nın yeri 'meydan'a dönüştürülecek

Bursa'da, Büyük Önder Atatürk'ün 1926 yılında yapımı için bin lira bağışta bulunduğu ve 1948 yılında tamamlanan Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu alanın, tarihi doku korunarak meydana dönüştürüleceği proje kapsamında yıkımlar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Altepe, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın ile Atatürk Stadyumu’nun tribünlerinde devam eden yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yazılı açıklamada Altepe'nin görüşlerine de yer verildi. Buna göre Altepe, projede stadyum dokusunun bozulmayacağını belirterek, "Şehirler meydanlarıyla anılır. Bursa da meydanı olmayan şehirlerden. Bu nedenle kavşaklarda mitingler ve etkinlikler yapıyoruz. Artık Kültürpark'ın doğu kenarındaki Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu alan meydan oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altepe, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların talepleri doğrultusunda buranın, stadın izlerini, yeşil alanını ortadan kaldırmadan planda olduğu gibi spor alanı ve meydan olması için çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Tribünlerde yıkım son aşamaya geldi. Hemzemin olacak şekilde fazlalıklar kaldırılıyor. Sadece zeminin altındaki tribünler kalacak. Kapalı tribün yenilenecek ve içi de yeniden dizayn edilecek. İlk Bursa festivallerinin yapıldığı stadyum yine festivallere, her türlü organizasyona evsahipliği yapabilecek. 15 bin kişinin üzerinde oturma kapasitesi olan stadyumda 100 binlerin katıldığı mitingler yapılabilecek. Yıkımlarda artık son günleri yaşıyoruz. Yıkımın tamamlanmasıyla etrafı tel örgü ile çevirip, hemen tadilata başlayacağız. Kısa zamanda da Bursa yeni meydanına kavuşmuş olacak."