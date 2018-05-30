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Atatürk Kültür Merkezi’nde son duvar yıkıldı

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi’nden geriye kalan ve yıkılmayı bekleyen son duvar yapılan çalışma sonrasında yıkıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi’ne yönelik çalışmalar sürerken, eski AKM binasının yıkımında sona gelindi.

Şubat ayından bu güne büyük bir titizlikle yıkımı sürdürülen binada yıkılmayı bekleyen tek bir duvar kalmıştı.

Gün içerisinde yapılan çalışmaların ardından AKM’den geriye kalan son duvar da yıkıldı.

Alandaki hafriyatın temizlenmesinin ardından yeni AKM projesinin inşaatı için çalışmalar devam edecek.

Kaynak: İHA

Etiketler: Taksim, İstanbul, atatürk kültür merkezi projesi
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