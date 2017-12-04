Atatürk Köprüsü trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 05 Aralık 2017 Salı günü saat 00.00'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Atatürk Köprüsü’nde bakım onarım çalışmalarından dolayı köprü 05 Aralık 2017 Salı günü saat 00.00’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Aynı zamanda Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri saat 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açılacak. Atatürk Köprüsü’nü kullanacak olan araç ve yayaların 00.00-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü’nü veya Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor." denildi.