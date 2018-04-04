Atatürk Havalimanı'nın işgaline yardım eden güvenlik görevlisi ve polislere hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nı işgal eden askerlere direnmedikleri ve yardımcı oldukları gerekçesiyle 3 özel güvenlik görevlisi ile 10 polisin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 27,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Oğuzhan Ünver, Ömer Faruk Uçar, Salih Uçkan, Muharrem Günay, Ahmet Metin, Okan Sis, İbrahim Kağan Yaşamış, İsmail Uğuz, Murat Bayhan, Hakan Çelen, Ali Bodur ve Erdal Firinci ile avukatları katıldı. Diğer sanık Doğan Erol ise duruşmaya katılmadı.

Savcı mütalaasını açıkladı

Duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Tüm sanıklar hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Anayasayı ihlal" ile "Hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına yardım etmek" suçundan iddianame hazırlandığı belirtilen mütalaada, sanıklardan Muharrem Günay hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza istendiği belirtildi.

Mütalaada, tüm sanıkların, darbe teşebbüsünde bulunan askerlerin Atatürk Havalimanı'ndaki kontrol kulesini ele geçirme faaliyetinde mukavemet göstermedikleri, kapı geçişlerine izin verdikleri veya kart kullanıp açmak suretiyle yardım ettiklerinin anlaşıldığı vurgulandı.

Sanık polis memurlarından Muharrem Günay'ın, Ankara'da görülen "FETÖ'nün çatı davası"nın tutuklu sanıklarından Dilaver Azim'le değişik tarihlerde HTS kayıtlarının bulunduğu aktarılan mütalaada, bu sanığın askerlerin havalimanına ilk giriş yaptığı ve sonrasında sırasıyla diğer kapıların açılmasında rol oynayan A kapısı sorumlusu konumunda olduğu ifade edildi.

Mütalaada, sanık Günay'ın bu kritik kapıya, uzun süre görev yaptığı bir başka birimden, darbe teşebbüsünden yaklaşık 15 gün kadar önce geldiğine vurgu yapıldı.

Sanıkların 27,5 yıla kadar hapsi istendi

Tüm sanıkların TCK'nın 309/1 maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanıkların ayrıca TCK'nın 223/3 maddesinde düzenlenen "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan da 3 yıl 8 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, sanıklardan Muharrem Günay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Daha sonra söz alan sanıklar ve avukatları, mütalaayı karşı savunmalarını hazırlamaları için süre istedi.

Mahkeme heyeti de bu taleplerin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA