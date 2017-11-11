Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyla ilgili dava pazartesi başlıyor

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı terör saldırısının sanıkları, 13 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'ın Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 262 sayfalık iddianame hazırlandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı vermesinin ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, 42'si tutuklu 4'ü firari 46 sanık yer aldı. İddianamede, terör saldırısında yaralanan 163 kişi ile malına zarar verilen 44 kişi "müşteki" sıfatıyla bulundu.

Sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, sanıkların ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü kurma ve yönetme", birden çok "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" ve birden çok "nitelikli mala zarar verme" suçlarından toplam 2 bin 132 yıl ile 3 bin 342 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın güvenlik ve sanık ile mağdur-müşteki sayısını dikkate alarak Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda yapılmasına karar verdi. Duruşmalar, 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14, 15 ve 16 Kasım'da da devam edecek.

AA

