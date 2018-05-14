Atatürk Havalimanı’ndaki kazanın ses kayıtları ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı’nda Asiana Havayolları'na ait yolcu uçağının kanadının Türk Hava Yolları (THY) uçağının kuyruğuna çarptığı kaza sonrası, kule ile pilot arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Telsiz konuşmalarına yansıyan diyalogda, Türk Hava Yolları pilotu kuleye, arkadan bir hasar aldıklarını bildiriyor. Çarpışma anından hemen sonra pilot ile kule arasındaki diyaloglar şöyle:

Pilot: Arkadan bir hasar var sanıyorum.

Kule: Anlaşılmadı.

Pilot: Efendim, arkadaki uçak kuyruğumuza çarptı. 217 numaradayız.

Kule: Takip ediyoruz efendim. Şu anda gördük.

Kaynak: DHA