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Atatürk Havalimanındaki 640 sefer iptal edildi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY), Atatürk Havalimanından gerçekleştireceği yurt içi ve dışı 640 seferi iptal edildi.

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Atatürk Havalimanındaki 640 sefer iptal edildi

Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışı, Atatürk Havalimanında hava trafiğinde aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla THY'nin yurt içi ve dışına yapmayı planladığı 640 seferi iptal edildi. Havayolu trafiğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle THY, son 2 gün içerisinde 29 bin yolcusuna havalimanında ikram dağıtırken, 13 bin yolcusunu da otellerde ağırladı.

Bu arada, hava trafiğindeki aksaklıklar dolayısıyla havalimanında yoğunluk devam ediyor. Dün uçuşları gerçekleştirilemeyen yolcuların bir kısmı geceyi havalimanında geçirdi.

Uçuşları iptal edilen bazı yolcular da free shoplarda alışveriş yaparak vakit geçiriyor.

Öte yandan, Atatürk Havalimanında pistlerdeki kar küreme ve temizleme çalışmaları sürüyor.

Etiketler: İstanbul, Atatürk Havalimanı, THY, hava trafiği, free shop
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