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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Atatürk Havalimanı'nda valizinde yaklaşık 12 kilogram uyuşturucu bulunan Kolombiyalı yolcu tutuklandı.

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Atatürk Havalimanında uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 21 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Kolombiya uyruklu J.A.R. (54) isimli erkek yolcuyu şüphe üzerine terminalde takibe aldı.

J.A.R.'nin valizinde yapılan aramada, kahve paketlerine ve valizin sırt kısmına gizlenmiş 12 kilo 306 gram kokain bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli yolcu, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu, kokain, İstanbul Atatürk Havalimanı
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