Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonları: 3 yabancı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 23 Mart'ta düzenlediği operasyonda Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'dan tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı’na gelen İsviçre uyruklu erkek yolcu F.A. şüphe üzerine takibe alındı.

Ekiplerin durdurduğu F.A.'nın valizinde yapılan aramada 10 kilogram 181 gram khat bitkisi tespit edildi.

Aynı gün Addis Ababa'dan gelen Etiyopya uyruklu erkek yolcu A.Y.T.'nin valizinde yapılan aramada ise 4 kilo 911 gram khat bitkisi bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Bir Fransız yolcu tutuklandı

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Hollanda'nın başkenti Amsterdam’dan Türkiye'ye girmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelecek yolcular "Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı" üzerinden değerlendirildi.

Fransız uyruklu Yannıck Michel Brefort'un riskli olarak takibe alınması sonucu, yolcunun valizi şut altında gümrük muhafaza personelince X-Ray cihazından geçirildi.

Valizin tabanında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi nedeniyle ilk önce valiz, zincir bozulmadan yolcunun alması amacıyla banttan gönderildi.

Taramada, valizin taban kısmında aynı şüpheli yoğunluğun görülmesi üzerine şüpheli beraberindeki eşyalarla bölge amirliğine getirildi.

Narkotik dedektör köpekler "Csonti" ve "Csacsi"nin yapılan aramada tepki vermesi üzerine valiz açıldı. Valizde, taban kısmına gizlenmiş 3 şeffaf poşet içerisinde renkli haplar, 5 şeffaf poşet içerisinde koyu gri renkte madde ve üzerinde resim olan 25 kağıt plaka tespit edildi.

Örnekler uyuşturucu test cihazına yüklendiğinde hapların extacy, gri maddenin esrar, plakadan alınan maddenin ise LSD olduğu belirlendi. 3 bin 917 extacy hap, 2 kilo 102 gram kubar esrar, her plakada 500 adet olmak üzere 25 plakada toplam 12 bin 500 LSD’ye el konuldu.

Gözaltına alınan Brefort, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA