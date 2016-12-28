Atatürk Havalimanı'nda seferler azaltılacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, 29-30 Aralık'ta beklenen olumsuz meteorolojik şartlar sebebiyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 15 oranında azaltıldığını duyurdu.

DHMİ'den yapılan açıklamada, 29 Aralık Perşembe öğleden sonra başlayarak, 31 Aralık'a kadar olumsuz meteorolojik şartlar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle 29 Aralık Perşembe saat 15.00'ten itibaren 30 Aralık Cuma günü saat 03.00'e kadar beklenen ağır meteorolojik şartlar (kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanı'nda seferler yüzde 15 oranında azaltılmıştır. Müteakip günler için 29 Aralık Perşembe öğlen saatlerinde bilgilendirme yapılacaktır." denildi.