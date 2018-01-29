Atatürk Havalimanı'nda polisin "Dur" ihtarına uymayan araç kaçtı

Gece saat 02.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na giriş yapan beyaz renkli bir araç, nizamiye kapısında bulunan polislerin şüphesi üzerine durdurulmak istendi. Dış hatlar yönüne giden araçla ilgili gidiş katında bulunan polislere telsizle bilgi verildi.

Dış hatlar polisinin dur ihtarına uymayan aracın içindeki şüpheli şahıs veya şahıslar, aniden hareket ederek kaçtı. Polislerin kaçan aracın peşinden 2 el ateş açtığı öğrenildi.

Durumu fark eden Atatürk Havalimanı taksiciler kooperatifinde görevli 3 taksici ise taksileri ile şüpheli aracı takip etti ancak taksicilerden kaçan araç izini kaybettirdi.

Araç bir bölümü yanmış halde bulundu

Bir süre sonra ekipler Atatürk Havalimanı'ndan kaçan şüpheli aracı Şirinevler yan yolda terkedilmiş halde buldu. Aracın başında olduğu görülen kimliği belirsiz 3 kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Yan bölünden yandığı tespit edilen otomobildeki yangını ise çevredeki petrol istasyonunda çalışan bir görevlinin söndürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA