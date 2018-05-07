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Atatürk Havalimanı'nda kargo uçağı pist sonunda durabildi

Libya'nın Afriqiyah Havayolları'na ait Airbus A300 tipi kargo uçağı, kalkıştan vazgeçen pilotun manevrası sırasında pist sonundaki durma noktasına kadar çıktı.

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Atatürk Havalimanında kargo uçağı pist sonunda durabildi

Atatürk Havalimanı'ndan Trablus'a gidecek olan Afriqiyah Havayolları'nın Airbus A300 tipi kargo uçağı, pilotun kalkıştan vazgeçmesi üzerine manevra yapıldığı sırada Florya-Sefaköy yönündeki pistin son durma noktası olan bölümüne kadar ilerledi.

Sefaköy tarafındaki pist başında "stop way" olarak adlandırılan durma noktasında kalan uçağı kurtarmak için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Ekipler, uçağı "push back" (geri itme) aracıyla çekerek, bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan uçak, motor test apronuna çekildi. Pilotun sorun kalmadığını bildirilmesinin ardından, DHMİ ve itfaiye ekipleri aprondan ayrıldı.

Uçuşa devam edip etmeyeceğine kontrollerin ardından karar verilecek kargo uçağı, uçuş trafiğinde herhangi bir aksaklığa neden olmadı.

Kaynak: AA

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