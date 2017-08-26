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Atatürk Havalimanı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili için seyahat eden yolcular ve hacca giden vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

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Atatürk Havalimanında bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili ve hacca giden vatandaşlar dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk oluştu.

Havalimanına gelen tatilciler ve hacı adayları, terminaldeki ilgili alanlardan bilet işlemlerini gerçekleştiriyor. Pasaport kontrol noktalarında yolcu yoğunluğu oluşurken görevlilerin çabasıyla herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Havayolu şirketleri, yolcuların taleplerinin yoğunlaştığı iç ve dış hat noktalarına ek sefer düzenliyor.

Atatürk Havalimanı giriş kapısında da araçlarıyla terminale gelen yolcular dolayısıyla zaman zaman trafik oluşuyor. Kapalı ve açık otoparklarda sürücüler yer bulmakta zorlanıyor.

"Üç saat önce havalimanına gelin" çağrısı

Havayolu şirketleri, internet sitelerinden ve çağrı merkezlerinden herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları için yolcuların seferlerinden en az 3 saat önce havalimanında bulunmaları konusunda uyarı yaptı.

Etiketler: Atatürk Havalimanı
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