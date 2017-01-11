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Atatürk Havalimanı'nda 839 sefer yapıldı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle son 5 gündür hava trafiğinin aksadığı havalimanında dün 419 uçak kalkış, 420 uçak iniş yaptı.

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Atatürk Havalimanında 839 sefer yapıldı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle son 5 gündür hava trafiğinin aksadığı Atatürk Havalimanı'nda dün 839 tarifeli sefer yapıldı.

Kenti 6 Ocak'tan itibaren etkisi altına yoğun kar yağışı nedeniyle birçok havayolu şirketi, Atatürk Havalimanı çıkışlı yüzlerce seferini iptal etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) olumsuz hava koşulları nedeniyle kapasite kısıtlamasını gittiği havalimanında 5 gün boyunca planlanan bazı iç ve dış hat uçuşları gerçekleştirilemedi.

Kar yağışı nedeniyle kapanan pistlerin yeniden iniş ve kalkışlara açılması için kesintisiz mesai yapılmasına rağmen, tipi şeklindeki yağış nedeniyle görüş mesafesinin azalması hava trafiğini aksattı.

Terminallerdeki yoğunluk azaldı

Yağışın etkisini azaltmasıyla dün Atatürk Havalimanı'ndaki seferler normale döndü. Bu doğrultuda havalimanından 419 uçak kalkış, 420 uçak iniş yaptı.

Seferlerin normale dönmesiyle terminal ve otellerde bekleyen yolcu sayısı azaldı. Satış ofislerinde bilet değişimi yapan yolcuların oluşturduğu yoğunluk da sona erdi. AA

Etiketler: Atatürk Havalimanı, kar nedeniyle seferler, hava trafiği
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