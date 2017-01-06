Atatürk Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanındaki seferlerde bazı aksamalar yaşandı.

Havalimanında kar yağışı nedeniyle kapanan 2 piste Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri müdahale etti.

Kar temizleme çalışmaları sırasında pistlerde uçakların kalkış ve inişlerine yaklaşık yarım saat süreyle izin verilmedi. Bu sürede iniş için bekleyen bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından pistler temizlendi. Saat 21.00'den itibaren uçakların iniş ve kalkışlarına izin verildiği bildirildi. AA