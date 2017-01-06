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Buradasınız : » » Atatürk Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı

Atatürk Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı

İstanbul'u etkisi altına kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanında iniş ve kalkışlara kapanan pistler, temizlik çalışmasının ardından yeniden hava trafiğine açıldı.

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Atatürk Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanındaki seferlerde bazı aksamalar yaşandı.

Havalimanında kar yağışı nedeniyle kapanan 2 piste Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri müdahale etti.

Kar temizleme çalışmaları sırasında pistlerde uçakların kalkış ve inişlerine yaklaşık yarım saat süreyle izin verilmedi. Bu sürede iniş için bekleyen bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından pistler temizlendi. Saat 21.00'den itibaren uçakların iniş ve kalkışlarına izin verildiği bildirildi. AA

Etiketler: istanbul kar yağışı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Atatürk Havalimanı
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