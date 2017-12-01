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Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı terörist öldürüldü

Gürcistan, Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Ahmet Çatayev'in, Tiflis'teki operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

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Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı terörist öldürüldü

Gürcistan polisinin 22 Kasım'da başkent Tiflis'te düzenlediği operasyonda, 3 terör örgütü üyesi öldürülmüş, biri yakalanmıştı.

17 saat süren çatışmada, Gürcistan çevik kuvvetinden de bir polis hayatını kaybetmişti.

Gürcistan Enmiyet Müdürlüğü, öldürülen teröristlerden birinin Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan Ahmet Çatayev olduğunu açıkladı.

Diğer 2 teröristin kimliğinin belirlenmesi için çabaların uluslararası düzeyde sürdüğü kaydedildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ tarafından 28 Haziran 2016'da düzenlenen terör saldırısında 46 kişi yaşamını yitirmişti, 163 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: atatürk havalimanı saldırısı, ahmet çatayev
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