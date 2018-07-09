Atatürk Havalimanı saldırısı davasında 6 sanığa müebbet talebi

Terör örgütü DEAŞ'ın Atatürk Havalimanı'nı kana buladığı saldırıyla ilgili davada savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine devam edildi.

46'şar kez müebbet

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 6 sanık için 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Sanıklar hakkında anayasayı ihlal ve tasarlayarak adam öldürme suçlarından hüküm kurulması talep edildi.

Dosyalar ayrıldı

Savcı, 15 sanığın "Örgüt üyeliği" suçundan 15’er yıla kadar hapsini de istedi.

21 sanığın ise tüm suçlardan beraatına karar verilmesi ve firari 4 sanığın dosyalarının ayrılması talep edildi.

46 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi yaralandı

DEAŞ'lı 3 terörist, 28 Haziran 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda kendini patlatmıştı.

Saldırıda 46 kişi hayatını kaybetmiş, 163 kişide yaralanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA