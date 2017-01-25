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Atatürk Havalimanı kar yağışına hazır

DHMİ ekipleri, 46 araç ve 90 personelle Atatürk Havalimanı'nda "kar" tatbikatı yaptı.

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Atatürk Havalimanı kar yağışına hazır

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) ekipleri, 46 araç ve 90 personelle Atatürk Havalimanı'nda "kar" tatbikatı gerçekleştirdi.

Havalimanındaki pistlerde yapılan tatbikata, kar küreme, temizleme, buz çözücü ve buz önleyici araçlarından oluşan 46 araç ile 90 personel katıldı.

Tatbikat kapsamında araçlar ve personel pistleri gezdi, olası kar yağışında yapılacak çalışmalar gözden geçirildi.

Bu arada, havalimanında yer hizmeti veren diğer firmaların da olası yağışta DHMİ ekipleri ile koordineli çalışacağı ve geçtiğimiz günlerdeki kar yağışı sonrasında 39 araca 7 yeni araç takviye edildiği öğrenildi.

Yetkililer, kar nedeniyle olası kapanma durumunda pistlerin maksimum 30 dakikada bir açılabileceğini, uçaklara yönelik buz temizleme ve önleme çalışmalarına da hazır olunduğunu belirtti.

Yağış durumunda, 90 personelin 46 araçla 3 vardiya halinde karla mücadele edeceğini ifade eden yetkililer, aşırı kar yağışı halinde güvenlik dolayısıyla havalimanında kapasitenin düşürüleceğini kaydetti.

 

Etiketler: Atatürk Havalimanı, DHMİ, kar tatbikatı, Kar yağışı, hava durumu, İstanbul
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