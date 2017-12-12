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Atatürk Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis İETT otobüsüne çarptı: 8 yaralı

İstanbul'da Atatürk Havalimanı personelini taşıyan servis midibüsünün İETT otobüsüne çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

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Atatürk Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis İETT otobüsüne çarptı: 8 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda, 34 SN 6314 plakalı midibüs, Çırpıcı Mahallesi'nde tramvay durağı civarında içinde yolcu olmayan 34 TN 1828 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, Atatürk Havalimanı personelini taşıyan servis midibüsündeki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapalı kalan yol, midibüs ile otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Zeytinburnu, Atatürk Havalimanı
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