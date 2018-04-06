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Atatürk büstüne saldırdığı iddia edilen zanlıya 79 yıl hapis istemi

Adana'da 2 okulun bahçesindeki Atatürk anıtına ateş eden, bir okuldaki büste molotof kokteyli atan zanlı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlının 79 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Atatürk büstüne saldırdığı iddia edilen zanlıya 79 yıl hapis istemi

Geçen yıl Dumlupınar Mahallesi'ndeki Kanuni İlköğretim Okulu'nun bahçesindeki Atatürk büstüne molotof kokteyli, Meydan Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Ortaokulu ve Cumhuriyet Anaokulu bahçesindeki büstlere de silahla ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan Ali Balduz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede sanık hakkında "‘Silahlı terör örgütüne üye olma", "Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma", "Kamu malına zarar verme", "Atatürk'ü temsil eden büstleri kırma ve bozma" suçlarından 79 yıl hapis cezası istedi.

PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet göstermiş

İddianamede, eylemleri ve kimliği kamera kaydıyla tespit edilen sanığın, yaptığı saldırıları PKK/KCK silahlı terör örgütüne duyduğu yakınlıktan ötürü gerçekleştirdiği belirtilirken, sanığın örgütün sözde gençlik yapılanması olan DGH içinde faaliyet gösterdiği, 2006-2007 yıllarında gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle de hakkında adli işlemler yapıldığı vurgulandı.

Sanığın daha önceki ifadelerine de yer verilen iddianamede, Balduz’un, terör örgütüne sempati duyduğunu söylediği, bu amaçla ses getireceğini düşünerek kendisine ait tabancayla Atatürk büstlerine ateş edip, molotof kokteyli attığını itiraf ettiği aktarıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı değerlendirme sonucunda iddianameyi kabul etti.

Eşini yaralamaktan da yargılandı

Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması beklenen sanık, 9 Ocak 2017’de de birlikte yaşadığı nikahsız eşi Şükran T.'yi adliye önünde silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanmıştı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilerek şartlı tahliye edilen sanık, mahkeme heyetine "Beni cezaevinden çıkarmayın." demişti.

Kaynak: AA

Etiketler: saldırı, PKK, büst, atatürk, Adana
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