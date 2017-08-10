Atatürk Bulvarı, Sıhhiye istikameti yarın trafiğe kapatılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Bulvarı'nın Ulus-Sıhhiye arasındaki asfaltlama çalışması nedeniyle yarın geceden itibaren bulvarın Sıhhiye istikametine olan bölümünün trafiğe kapatılacağı aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, okulların kapalı olması nedeniyle Ankara'nın merkezinde asfaltlama çalışmalarına ağırlık verdiklerini, bu kapsamda birçok bölgede olduğu gibi Atatürk Bulvarı'nda da modifiye asfalt serimi gerçekleştireceklerini belirtti.

Atatürk Bulvarı'nın, Ulus Atatürk Heykeli ile Sıhhiye Köprüsü arasında yapılacak modifiye asfalt çalışmaları nedeniyle yarın saat 22.00'den itibaren Ulus'tan Sıhhiye'ye gidiş istikametinde trafiğin kapanacağını, bu hatta çalışmaların tamamlanmasının ardından, ters yöndeki çalışmaları yapacaklarını ifade eden Üçpınar, "Hedefimiz, pazartesi günü akşamına kadar Ulus-Sıhhiye arasını her iki yönde de tamamlamak." bilgisini verdi.

"Çalışmalarımıza destek ve anlayış bekliyoruz"

Üçpınar, birçok bölgede uyguladıkları asfaltlama çalışmalarından birinin de Ankara'nın önemli arterlerinden biri olan Anadolu Bulvarı'nda olduğunu bildirdi. Üçpınar, Anadolu Bulvarı'nın TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu-İstanbul Yolu kesişimi arasındaki bölümünde asfaltlama çalışmalarının başlatıldığını, bu nedenle yolun bölüm bölüm trafiğe kapatıldığının altını çizdi.

Halen İstanbul Yolu istikametinde asfalt öncesi kazıma işleminin yapıldığını belirten Üçpınar, şu bilgileri verdi:

"Anadolu Bulvarı üzerindeki modifiye asfalt serimimizi Kurban Bayramı'na kadar bitirmeyi planlıyoruz. TÜVTÜRK-İstanbul Yolu arasındaki yolu her iki yönde tamamen asfaltladıktan sonra, bayramın ardından da TÜVTÜRK-Çevre Yolu arasındaki bölümde çalışmalara başlayacağız. Bu çalışmalarımız sırasında yolu bölüm bölüm kapatmak zorunda kalacağız. Bu nedenle hemşehrilerimizden çalışmalarımıza destek ve anlayış bekliyoruz."