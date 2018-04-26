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Buradasınız : » » Ataşehir’de yangın: 1 ölü, 3 yaralı

Ataşehir’de yangın: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Ataşehir’de 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangının kombide yaşanan patlamadan sonra çıktığı iddia edildi.

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Ataşehirde yangın: 1 ölü, 3 yaralı

Kayışdağı Mahallesi'nde 3 katlı bir binada saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına Kayışdağı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Evde bulunan kombideki patlamanın ardından başladığı iddia edilen yangında, Seva Sevgi Meşe dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. 

Dumandan etkilenen yine aynı aileden Hatice Meşe, Recep Meşe ve İbrahim Meşe ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlar, ailenin yangın sırasında içeride olduğunu belirterek, yangının kombiden çıktığı ileri sürdü. İtfaiye ekipleri uzun süren çalışmalardan sonra yangını söndürdü. 

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Ataşehir, yangın, İstanbul
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