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Ataşehir'de trafik kazası: 3 yaralı

Ataşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Ataşehirde trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, İçerenköy Alanaldı Caddesi'nde soyadı öğrenilemeyen Burak isimli kişinin kullandığı 34 HA 3885 plakalı otomobil, Erdal Akdoğan idaresindeki 54 ZR 705 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Burak isimli sürücü, aynı araçtaki İ.G. ve diğer otomobildeki Kübra Akdoğan yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından, 34 HA 3885 plakalı otomobildeki emekli polis memuru olduğunu belirten A.Ö, kazada yaralanan İ.G. ile sürücünün, kendisini darbedip parasını ve tabancasını gasbettiğini iddia etti.

A.Ö. ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. AA

Etiketler: Ataşehir'de trafik kazası, Ataşehir
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