  • 18 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.686
    EURO 3.939
  • BIST 91301.48
    ALTIN 151.623
Buradasınız : » » Ataşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Ataşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

TEM bağlantı yolu Ataşehir mevkisinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ataşehirde trafik kazası: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bayram Boğaçlı idaresindeki 34 UHR 14 plakalı kapalı kasa kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere, daha sonra tabela direğine çarparak durdu. Kazada Boğaçlı, araç içerisinde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan sürücü Boğaçlı, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Ağır yaralanan Boğaçlı, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Mehmet Köprüsü istikametine araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. AA

Etiketler: tem, Ataşehir mevkisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER