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Ataşehir'de korkutan yangın

Çıkan yangında bir binanın üçüncü katı kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki 2 binanın çatısı da zarar gördü.

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Ataşehirde korkutan yangın

Ataşehir'de çıkan yangında bir binanın üçüncü katı kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki 2 binanın çatısı da zarar gördü.

Esatpaşa Mahallesi General Tahsin Yazıcı Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında bitişikteki iki binanın çatısı da zarar gördü. Yangın esnasında bitişik binadan çatıya çıkan 3 kişi tehlike oluşturdu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Etiketler: Ataşehir, yangın
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