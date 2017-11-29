  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.96
    EURO 4.699
  • BIST 102341.83
    ALTIN 163.5
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ataşehir'de gaspçılar polisle çatıştı

Ataşehir'de gaspçılar polisle çatıştı

Çatışmada, şüphelilerden biri etkisiz hale getirilirken, 2'si yakalandı. Hafif yaralanan polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ataşehirde gaspçılar polisle çatıştı

Ataşehir'de bir marketten gasp yaptıktan sonra kaçarken polisle çatışan şüphelilerden 1'i etkisiz hale getirildi, 2'si yakalandı. Çatışmada hafif yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, bölgede 3 marketten silahlı gasp gerçekleştirilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen ve çok sayıda benzer suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen 3 şüpheli, ekiplerce teknik ve fiziki takibe alındı.

Zanlılar, Esatpaşa Mahallesi'nde bir marketten gerçekleştirdikleri gasp sonrası yaşanan kovalamaca sırasında polisin "dur" ihtarına uymadı. Hacıbekir Caddesi'nde sıkıştırılan şüphelilerin polise ateş açması üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.

Çatışmada, polis tarafından vurulan şüphelilerden S.E. olay yerinde hayatını kaybetti. İki şüpheli ise gözaltına alındı.

Kolundan ve bacağından hafif yaralanan bir polis memuru ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada, çatışmadan önceki gasp anı, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER