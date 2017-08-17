Atalay Demirci'ye tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanan komedyen Atalay Demirci, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu sanık Demirci'nin mevcut delil durumuna göre yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

Sanık Demirci, 1 yıl 12 gündür tutuklu olduğunu, örgütün hiçbir kademesinde görev almadığını, sadece 2000 yılında sonradan örgüte ait olduğunu öğrendiği Dünya radyoda program yaparak bu yapıyla tanıştığını savundu.

Demirci, örgütle ilişkisini şu sözlerle anlattı:

"Radyoda program yapmaya başlayınca örgütle ilişkim gelişti. Sonrasında turneler başladı. Gösteriler, cemaatin organizasyonu olduğunu bilmiyordum. 2007'ye kadar turneler devam etti. 2005 yılında ABD’de Türk derneğinin organizasyonunda Pensilvanya'ya gideceğimiz söylendi. O ziyareti orada öğrendim. Basında gösterilen o fotoğraf da orada çekildi. Biat ya da itaatle orada olmadım."

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le çekilmiş fotoğraflarının basına örgüt tarafından sızdırıldığını ve bir komedyenin darbeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanmasını sağlayarak davaların sulandırılmaya çalışıldığını iddia eden Demirci, "2005'teki çekilmiş fotoğrafımı servis edeceklerini düşünüyordum. Çünkü bunlara himmet vermedim, karımı kendi hür irademle kendim seçtim, çocuklarımın isimlerini kendim koydum." dedi.

Dünya Radyo'daki programının 7 yıl sürdüğünü anlatan Atalay Demirci, bu süre içerisinde o dönem "cemaat" olarak bildiği FETÖ ile bağlantılı dershaneler, okullar ve derneklerde gösteri yaptığını ve radyo programcısı olarak yurt dışında düzenlenen birçok programa katıldığını anlattı.