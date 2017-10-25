  • 25 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.734
    EURO 4.395
  • BIST 107654.89
    ALTIN 152.872
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ATAK, Dubai'de ilk kez uçuşlu gösteri gerçekleştirecek

ATAK, Dubai'de ilk kez uçuşlu gösteri gerçekleştirecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, katılacağı uluslararası organizasyonlarda Asya ve Ortadoğu pazarlarına yönelik iddiasını ortaya koyacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ATAK, Dubaide ilk kez uçuşlu gösteri gerçekleştirecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, 6-9 Kasım'da Tayland’da Savunma ve Güvenlik Fuarı'na, 12-16 Kasım'da da Dubai Airshow'a katılacak.

TUSAŞ, bu kapsamda iki farklı coğrafyada savunma pazarındaki etkinliğini artırmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirecek.

T129 ATAK helikopteri, en dikkat çekici havacılık gösterilerinden birine ev sahipliği yapan Dubai’de ilk kez uçuşlu gösteri gerçekleştirecek. T129 ATAK’ın, Dubai Airshow’un ilk 3 günü gösteri yapması planlanıyor.

Kuruluş, statik alanda sergileyeceği ANKA-S, HÜRKUŞ ve T625 helikopteriyle de Dubai Airshow'a güçlü bir katılım gösterecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, fuarın ilk günü şirketin şalesinde, T129 ATAK helikopterinin gösteri uçuşu dolayısıyla düzenlenecek resepsiyonda misafirleriyle bir araya gelecek.

Şirket, Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na ise ANKA, HÜRKUŞ, Milli Muharip Uçak ve ATAK maketleriyle katılarak, savunma ve havacılık sektöründe hızla büyüyen Asya pazarında adından söz ettirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: T129 ATAK helikopteri, Dubai, ATAK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER