  • 18 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.765
    EURO 4.034
  • BIST 82362.77
    ALTIN 147.033
Buradasınız : » » At çiftliğinde çıkan yangına 10 itfaiye aracı katıldı

At çiftliğinde çıkan yangına 10 itfaiye aracı katıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki at çiftliğinde çıkan yangın, 10 itfaiye aracı ve 60 personelin müdahalesi ile söndürüldü. Çiftlikteki 10 at zarar görmeden kurtarıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
At çiftliğinde çıkan yangına 10 itfaiye aracı katıldı

Alınan bilgiye göre, Balı Mahallesi’nde Bülent Çırpan’a ait at çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çiftlikten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 10 itfaiye aracı ve 60 personelin müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, at çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İtfaiye Müdürlüğü’ne ait 9, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 1 itfaiye aracı ile müdahale edildiğini belirtti.

Can kaybının yaşanmadığını anlatan Ateş, “Ekiplerimiz kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etmiştir. Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekiplerimiz yoğun çaba harcadı. Yangının çıkışı ile ilgili yarın detaylı bir incelemenin yapacağız” dedi.

İşyeri sahipleri ise yangın söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek izledi.

Yangında çiftlikte maddi hasar oluşurken, 10 at ise zarar görmeden kurtarıldı. AA

Etiketler: zonguldak, yangın, itfaiye, at çiftliğinde yangın, at
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER