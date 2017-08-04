At arabasıyla kaçmaya çalışırken polis aracına çarptı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde hırsızlıktan aranan şüpheli, at arabasıyla kaçmaya çalışırken polis aracına çarpınca yakalandı.

Hakkında 6 hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan Kemal T. (18), Gaziakdemir Mahallesi'nde at arabasıyla hurda toplarken devriye gezen polis aracını görerek kaçmaya başladı.

Durumdan şüphelenen polis ekibi, Kemal T'yi kovalamaya başladı.

At arabasıyla polis aracına çarpan, yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheli, ekip tarafından yakalandı. Olayda şüphelinin atı yaralandı, ekip aracında hasar oluştu.

Sağlık kontrolünün ardından Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen Kemal T, kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilere, "Beni niye çekiyorsunuz? Önemli biri miyim?'' diyerek tepki gösterdi.