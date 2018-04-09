Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında sona gelindi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davada karar aşamasına gelindi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar ve avukatlarının yanı sıra şehit Halisdemir'in kardeşleri, olayda yaralanan Başçavuş İsmail Oğuz ile karargahta öldürülen Astsubay Nedim Şahin'in eşi Ayşe Şahin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı'nın da aralarında olduğu müştekilerin avukatları katıldı.

Duruşmada, müdahillerin beyanlarının dinlenmesinin ardından sanıklar, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını yapacak.

Son celsede mahkeme, sanıklara esasa ilişkin savunma için bir hafta süre ayırmıştı.

Savunmaların ardından sanıkların son sözlerinin dinlenip, kararın açıklanması bekleniyor.

Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet

Davanın bir önceki celsesinde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, bütün sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını istemişti.

Ayrıca sanıklar Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca'nın, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten adam öldürme" suçlamasıyla birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını isteyen Manga, Halisdemir'e ateş ettiği belirlenen sanık Hasan Aksoy'un ise "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla 13 yıldan 20 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Kaynak: AA