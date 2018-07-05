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Aslan sergilenen nargile kafe hayvanat bahçesi çıktı

İstanbul'da bir nargile kafede aslan sergilendiği haberi üzerine, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekipleri denetim yaptı. Mekanın, turizm ruhsatlı hayvanat bahçesi olduğu belirlendi.

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İstanbul Beykoz'da sosyal medyada yer alan nargile kafede aslan sergilendiği paylaşımları üzerine, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekipleri, adı geçen yerde incelemelerde bulundu.

Mekanın, turizm ruhsatlı hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

İşletmede at, kuş, papağan ve timsah da var. Hayvanların gerekli belgeleri de bulunuyor.

Rahat bir ortamda yaşaması için devasa bir kafeste tutulan aslan için gezme alanları da mevcut. Kafeste yaşayan aslanın isminin Khalessi olduğu ve 1 yaşında olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA 

Etiketler: nargile kafe, Beykoz, aslan
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