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Buradasınız : » » ’'Askıda yemek’’ ile her gün yüzlerce kişinin karnı doyuyor

’'Askıda yemek’’ ile her gün yüzlerce kişinin karnı doyuyor

'Karnım aç' diyen herkese sorgusuz sualsiz yemek ikramında bulunuluyor.

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Askıda yemek ile her gün yüzlerce kişinin karnı doyuyor

Nevşehir'de, bir dernek tarafından başlatılan askıda yemek uygulaması çerçevesinde açılan lokantadan, "karnım aç" diyen herkes yararlanabiliyor.

Askıda Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fikret Şanlıbaba: "Biz tok iken birilerinin aç kalmasını istemediğimiz için böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

Aşçı ve dört yardımcı personelle yaklaşık bir yıldır her gün kazanlar kaynıyor.

Lokantada her gün yüzlerce kişiye yemek ikramında bulunuluyor.

Hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan yemekler, her gün sefer tası ve kaplarıyla gelen ailelere dağıtılarak evlere gönderiliyor.

"Karnım aç" diyen herkes yararlanabiliyor.

Askıda Yemek projesi hayırseverlerin malzeme ve maddi destekleriyle 1 yıldır her gün karnım aç diyen insanlara sıcak bir yemek imkanı sunuyor.

Kaynak AA

Etiketler: askıda yemek
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