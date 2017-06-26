Askerlerin bulunduğu araç kaza yaptı: 1 şehit

Sivas'ta görev hazırlığı için birliklerine giden askerlerin bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu bir uzman onbaşı hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Sivas Asayiş Jandarma Komando Bölük Komutanlığı emrindeki Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin (25) kullandığı 58 TY 613 plakalı otomobil, Sivas-Ankara karayolu Devlet Su İşleri kavşağında refüje çarptı.

Sürücü ile jandarma uzman onbaşılar Murat Yalçın (23), Mevlüt Gümüş (23), Bekir Kara (23), Sefa Özdemir (23) ve Muhammet Tekin (23) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Dede, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Askerlerin, Yıldızeli ilçesi Banaz köyünde düzenlenen 28. Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için görevlendirildiği, kıyafet değiştirme ve teçhizatlarını almak üzere birliklerine giderken kazanın meydana geldiği bildirildi.

Manisa'nın Saruhan ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin cenazesi, Nuri Demirağ Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek.