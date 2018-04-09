Askeri üs bölgelerinde mehteran gösterisi

Hakkari Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir süre önce başlatılan ve 30 çocuğun sünnet ettirildiği “Kirvem Polis” şöleni ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ilçeye gelen 30 kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, askeri üs bölgelerinde gösteri yaptı.

Güvenlik güçlerine büyük moral veren mehter takımı, askeri üs bölgesi olan Bayrak ve Kiyeris tepelerinde konser verdi.

Polis, halk kol kola halay çekti

Güvenlik güçlerinin bulunduğu üs bölgelerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde sünnet olan 30 çocuk için düzenlenen şölene İlçe Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Eyüp Sağır, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve yaklaşık 600 kişi katıldı.

Şölene katılanlar, polis memurları tarafından karşılanarak çocuklara pamuk şeker ikram edildi. Bir kadın polis memuru, çocukların yüzüne güzel çizimler yaparken, ‘Kanka Polis’ ise çocukları sevindirdi.

Kaymakam Temel Ayca ve beraberindekiler, halkın arasına katılarak çocuklarla yakından ilgilendi. Mehteran takımının yaptığı gösteriye ilçe sakinleri de ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Çukurca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halk oyunları ekibinin yaptığı gösterinin ardından polis memurları, askerler, doktorlar ve ilçe sakinleri davul zurna eşliğinde halay çekti. Halayların ardından Çukurca Emniyet Müdürlüğü, sünnet olan çocuklar ile aileleri olmak üzere yaklaşık 500 kişiye akşam yemeği verdi.

Polis kıyafetli iki kız çocuğu ise okudukları birbirinden güzel türkülerle davetlilerden büyük alkış aldı.

Program, güvenlik güçleri tarafından ilçenin değişik noktalarında yapılan fener alayı gösterisi ile son buldu.

Kaynak: İHA