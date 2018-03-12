"Askeri casuslukta kumpas" davasında eski emniyet müdürleri hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla ilgili davada, 36'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, ByLock kullandığı iddiasını reddetti.

Sunum talebi

Mahkemeden ham verileri talep eden Ardıç, ByLock IP trafik verilerine dair yanlışlıklar olduğunu iddia ederek, bu konuda araştırmalar yaptığını, gelecek celse konuyla ilgili sunum yapması için kendisine süre verilmesini istedi.

Tutuksuz yargılanırken 2 kişinin iddiaları üzerine tutuklandığını ifade eden Ardıç, bu kişilerin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

"Odaya daha önce girmedim"

Tutuklu sanık eski büro amiri Ayhan Arıkanoğlu ise, ByLock iddiasından sonra tutuklandığını hatırlattı. Soruşturma kapsamında Songül Akdin'in ev aramasına katıldığında, dijital materyalin bulunduğu odaya daha önce girip çıkmadığını öne sürdü.

Tutuklu sanık eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Müjdat Karagöz de, ByLock kullanmadığını iddia ederek tahliyesini talep etti.

Hakimin ByLock listesinde olduğu iddia edilen birkaç kişinin ismini sayması üzerine, Karagöz isimler arasında eşi, kızı ve iş arkadaşı olduğunu söyledi. Hakim, Karagöz'e "İş arkadaşını sen eklemişsin" deyince de Karagöz, "Kendisiyle gizli kanaldan görüşmeye ihtiyacım yok. Devre arkadaşım" yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.

Kaynak: AA