  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Askeri bölgeye giren 43 kişiye gözaltı

Kilis'te askeri bölgeye giren 43 kişiden, DEAŞ mensubu olduğu belirlenen 20'si hakkında soruşturma başlatıldı.

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Askeri bölgeye giren 43 kişiye gözaltı

Kilis'te birinci derece askeri yasak bölgeye giren yabancı uyruklu 43 kişi yakalandı.

Merkeze bağlı İnanlı köyü sınır hattındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan sınırı geçtikleri belirlenen bir grubu fark etti.

Gruba müdahale eden güvenlik güçleri, 23'ü çocuk 43 şüpheliyi gözaltına aldı. Kimlik kontrolünde yabancı uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada, bir canlı bomba yeleği ile 8 el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu değerlendirilen 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. AA

Etiketler: Kilis, askeri bölge
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