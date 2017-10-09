İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında Hatay'a gelen çok sayıda paletli zırhlı personel taşıyıcı ile askeri araçlar, Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı.

İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik gece ve sabahın ilk saatlerinde devam etti.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda paletli zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, sınır mahallelerinde tırlardan indirilerek ilçedeki sınır bölgesine sevk edildi.

Askeri araçların burada sınır hattına konuşlandırıldığı gözlendi.

Türkiye, umut omaya devam ediyor

Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Doktor Ömer Dede, Türkiye'nin, Rusya ve İran’la yaptığı anlaşma kapsamında Suriye’nin İdlib kentine yönelik operasyonunu desteklediklerini bildirdi.

Dede, yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinde yaşayan tüm Suriyelilerin umudunun Türkiye olduğunu ve bu operasyona çok sevindiklerini söyledi.

Türkmen ve Arap aşiretleri olarak operasyonu desteklediklerini dile getiren Dede, şöyle konuştu:

"Allah Türk bayrağını ilelebet dalgalandırsın ve yere düşürmesin. Türkiye tüm İslam aleminin ve Suriye halkının umudu olmaya devam ediyor. Suriye'deki tüm unsurlarımızla Türkiye'nin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu operasyon İdlib ile sınırlı kalmasın, terör örgütü PYD/PKK'nın elinde bulundurduğu tüm bölgelere girerek terörden temizlemesini ve bölge halkını tekrar topraklarına kavuşturmasını bekliyoruz. Başka ülkeler veya örgütler Suriye'ye girdiğinde bölgenin demografik yapısı değiştiriliyor, ancak Türkiye girdiğinde istikrar ve huzur geliyor. Bundan dolayı da Türkiye'nin İdlib operasyonuna ve bundan sonra yapacağı tüm operasyonlara destek vermeye hazırız. Suriye'ye demokrasi gelecekse bu Türkiye'nin çabalarıyla olur."