Türkiye » Askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 şehit, 6 yaralı Buradasınız : Ana Sayfa

Askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 şehit, 6 yaralı

Kilis'te sivil askeri araçla kamyonun çarpışması sonucu bir asker şehit oldu, biri asker 6 kişi yaralandı.