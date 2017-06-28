  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 şehit, 6 yaralı

Kilis'te sivil askeri araçla kamyonun çarpışması sonucu bir asker şehit oldu, biri asker 6 kişi yaralandı.

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Askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 şehit, 6 yaralı

Kilis'te sivil askeri araçla kamyonun çarpışması sonucu bir asker şehit oldu, biri asker 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kilis-Elbeyli yolunun 18. kilometresinde, Piyade Astsubay Şevket Anlıbelik idaresindeki (30) 27 L 1683 plakalı askeri sivil araç, karşı yönden gelen Süleyman Temizkan yönetimindeki 31 ZB 251 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışma sonucunda askeri araçta bulunan Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, yaralanan sürücülerin yanı sıra kamyonette bulunan Mehmet Ünal, Deniz Temizkan, Mehmet Temizkan, Ahmet Temizkan, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Piyade Astsubay Şevket Anlıbelik'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Etiketler: Kilis, sivil askeri araç, kilis devlet hastanesi
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