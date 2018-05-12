Asker yoklama işlemleri artık e-Devlet'te

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile yapılan çalışma tamamlandı.

Askerlik yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları artık e-Devlet üzerinden doldurulacak.

Böylece askerlik çağına giren yükümlüler askerlik şubelerine gitmeden, işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatıp; bağlı oldukları aile hekimine muayene olabilecek.

Pilot olarak Manisa ve Ankara'da uygulanan hizmet 14 Mayıs itibarıyla Türkiye genelinde kullanıma açılacak.

Bu sayede işlemlerin hızlandırılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber