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Aşırı yağış Trakya'yı da etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde aşırı yağış uyarısı yapıldı.

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Aşırı yağış Trakyayı da etkisi altına alacak

Meteoroloji, Tekirdağ ve Kırklareli için öğle saatlerine kadar aşırı yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trakya’da çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğine ilişkin daha önce uyarı yapıldığı, son 6 saatte metrekareye düşen yağış miktarının Kırklareli Babaeski’de 99, Lüleburgaz’da 54, Tekirdağ Süleymanpaşa’da 67, Hayrabolu’da 65 ve Malkara’da 62 kilograma ulaştığı kaydedildi.

Yağışların etkisini devam ettireceği, metrekareye düşecek yağış miktarının yer yer 100 kilogramın üzerine çıkacağı ifade edilen açıklamada, oluşabilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yağışların 13.00'e kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.

Etiketler: sağanak yağış, trakya
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