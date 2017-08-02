Aşırı sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te sıcak hava vatandaşları bunalttı.

Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaşlar, mesire alanları ve alışveriş merkezlerinde vakit geçirdi. Çocuklar ise belediyelerin tesislerindeki havuzlarda serinledi.

Öğle saatlerinde 40 dereceyi aşan sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar, su kaynağı yönünden zengin Alleben ve Dülükbaba Tabiat parklarına ilgi gösterdi.

Şanlıurfa

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaştı.

Kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar, park ve bahçelerde vakit geçirmeyi tercih etti.

Kentin en serin mekanı konumundaki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, günün büyük bölümünü buradaki yeşil alanlarda geçirdi. Vatandaşlar, alanda yer alan tarihi Hasan Paşa Camisi'nin bahçesindeki küçük su kanalına ayaklarını sokarak, serinlemeye çalıştı.

Kentte artan sıcaklık buz tüketimini de artırdı. Buzhanelerde, siparişler yetiştirilmeye çalışılıyor.

Hatay'dan gelen Turgay Alibey, havanın aşırı sıcak olduğunu, bu nedenle kenti sık sık dinlenerek gezmeye çalıştıklarını söyledi.

Malatya

Hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Malatya'da serinlemek isteyen vatandaşlar, park ve bahçeleri doldurdu.

Orduzu Tabiat Parkı'ndaki gölet çevresinde dinlenen vatandaşlardan bazıları, deniz bisikletiyle gezinti yaptı. Bazıları da Battalgazi Belediyesince üstü açık otobüslerle tarihi mekanlara düzenlenen turlara katıldı.

Kilis

Hava sıcaklığının 41 dereceye ulaştığı Kilis'te de Türk ve Suriyeli çocuklar havuzlarda serinledi.

Suriyeli Mustafa Masri, kentte hava sıcaklığının çok yüksek olması nedeniyle her gün havuza geldiğini söyledi.

Yüzerek hem spor yapıp hem de serinlediğini belirten Masri, havuzda arkadaşlarıyla eğlendiğini kaydetti.