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Aşırı sıcaklar asfalt eritti

Doğu Anadolu'da etkili olan aşırı sıcaklar, Erzincan'da hayatı olumsuz etkiledi.

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Aşırı sıcaklar asfalt eritti

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan sıcaklar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyrediyor.

Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Erzincan'da Kemaliye-Malatya Karayolu başta olmak üzere bazı yollardaki asfalt kısmen eridi, yollardan sıçrayan zift sebebiyle bazı araçlar siyaha boyandı.

Kent sakinlerinin sıcak havadan etkilenmemek için çeşitli yöntemler denediği kent merkezinde bir akarsu yakınında güneş altında çalışan iş makinesi operatörü Özkan Arduç'un serinleme yöntemi ise ilgi çekti.

Sıcaktan bunalan Arduç, akarsudan iş makinesinin kepçesine doldurduğu suyu, içinde bunaldığı iş makinesinin üzerine dökerek serinlemeye çalıştı.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar bugün idari izinli sayıldı.

Etiketler: doğu anadolu, aşırı sıcaklar
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