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Asfalt çalışması yapan işçilere otomobil çarptı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yolda asfalt çalışması yaparken otomobilin çarptığı iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

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Asfalt çalışması yapan işçilere otomobil çarptı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yolda asfalt çalışması yaparken otomobilin çarptığı iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Bulut B. (28) idaresindeki 06 BA 3974 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde asfalt kesim çalışması yapan işçilerden ikisine çarptı.

Kazada yaralanan Emre Sincar ve Mehmet Koçoğlu, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Sincar, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren Koçoğlu'nun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Bulut B. ise gözaltına alındı.

Etiketler: izmir, narlıdere, izmir trafik kazası
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