ASELSAN'ın hafif torpidosu görücüye çıkacak

ASELSAN'ın denizaltı savunmasına yönelik geliştirdiği hafif torpido ilk kez görücüye çıkıyor.

Son dönemde denizaltı savunma harbi konusunda çeşitli ürünler geliştiren, Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi (HIZIR), Torpido Karşı Tedbir Dekoy Ailesi (ZOKA), yakın geleceğin en önemli teknolojilerinden Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu (TORK), öz kaynakları ile geliştirilip üretilen SONOBOY ve ASIST ile yurt dışı pazarları da hedefleyen ASELSAN, bunlara bir yenisini ekledi.

ASELSAN tarafından geliştirilen hafif torpido, 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) ilk defa sergilenecek.

Denizaltı savunma harbinde kullanılan hafif torpido, ASELSAN tarafından geliştirilen TORK ile büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.

Milli olarak geliştirilen, özgün donanım ve yazılıma sahip TORK, gemilere daha güvenli seyir imkanı sağlıyor. TORK, su üstü gemilerine karşı atılacak lan akustik güdümlü, tel güdümlü, güdümsüz ve dümen suyuna güdümlü torpidoları imha etmek amacıyla geliştirilen bir anti-torpido özelliği taşıyor. TORK, platforma yaklaşan torpido tehdidine hassas şekilde yaklaşarak mesafe ve yönü ölçüyor. İmha mesafesine gelindiğinde de patlayarak tehdidi etkisiz hale getiriyor.

ASELSAN, TORK'un geliştirilme sürecinde kazandığı altyapı ve bilgi birikimini su üstü gemilerinde denizaltı savunma harbi maksatlı kullanılan torpidoların geliştirilmesi çalışmalarına yönlendirdi.

Su üstü gemilerden, torpido kovanlarından atılabilecek

Hafif torpido, su üstü gemilerinde mevcut torpido kovanlarından, helikopter ve deniz karakol uçaklarından atılabilecek yapıda geliştirildi.

TORK Projesi'nde kazanılan özgün torpido itki alt sistemi ile istenilen tüm süratlerde kararlı şekilde kontrol edebilme yeteneği ASELSAN Hafif Torpidosu için üstünlük sağlayan bir özellik olarak öne çıkıyor. Ayrıca karşı tedbir özelliklerinin torpidoya en üst seviyede kazandırılması öngörülüyor.

Hafif torpidonun hedef denizaltıya ilerleme ve hedef arama aşamalarında HIZIR-LFAS sistemleri üzerinden hedefe ait verileri akustik haberleşme kanalıyla alabilmesi de hedefleniyor. AA