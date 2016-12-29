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ASELSAN'dan büyük ortaklık! Sözleşme imzalandı

ASELSAN ile ARES Tersanesi arasında Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacına yönelik 20 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

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ASELSANdan büyük ortaklık! Sözleşme imzalandı

ASELSAN ile ARES Tersanesi arasında Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacına yönelik "Uzaktan Komutalı Silah Sistemi" tedariği için 20 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile ARES Tersanesi arasında Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacına yönelik 'Uzaktan Komutalı Silah Sistemi' tedariği için dün 20 milyon avro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır." denildi. 

Etiketler: ASELSAN, ares, katar, türkiye katar ilişkileri, türkiye katar anlaşmalar
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