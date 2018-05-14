ASELSAN bugün 63 ülkeye ihracat yapıyor

1975 yılında kurulan ASELSAN yani Askeri Elektronik Sanayi, ulaşım ve iletişim güvenliğinde Türkiye'nin öncüsü.

Şirketteki 5350 personelin 3 binden fazlası yeni teknolojiler geliştirmek için çalışıyor. Askeri sistemde kullanılan teknoloji ASELSAN sayesinde millileşiyor.

Yerlilik bugün yüzde 70

Yakın zamanda şirketin yönetimini üstlenen Profesör Haluk Görgün, milliliğe yatırıma yüzde yüze ulaşıncaya kadar devam edeceklerini söylüyor.

"2006'lı yıllarda yerlilik oranı yüzde 30'lu seviyelerdeyken bugün yüzde 70'lere yaklaşmış durumda."

63 noktaya ulaşıyor

Sürekli yeni teknoloji üreten ASELSAN 63 ülkeye ihracat yapıyor. 8 ülkede ise ortakları var. Görgün şöyle anlatıyor:

"Bunların 4 tanesi yüzde yüz ASELSAN iştiraki Azerbaycan'da bir şirketimiz var, Malezya'da, Makedonya'da ve Güney Afrika'da bir şirketimiz var. Ürdün'de, Suudi Arabistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde şirketimiz var."

ASELSAN ürünleri her yerde

Haluk Görgün, günlük hayatta kullandığımız teknolojide ASELSAN'ın da katkısı olduğundan bahsediyor.

"Köprülerde kullanılan ücret toplama sistemleri, otoyollarda kullanılan ücret toplama sistemleri, ASELSAN ürünleri yine. Sağlıkta X-Ray sistemleri, MR sistemleri bunların hepsini geliştirebilen ve ürün üretebilen bir şirket."

Bin stajer alacak

Görgün, genç beyinlere de çağrı yapıyor.

"ASELSAN'da sadece bu sene binin üzerinde stajyer kabul ediyoruz. Stajyerlikten sonra bir aday mühendislik aday mühendislikten sonra sonra da mühendislik."

Kaynak: TRT Haber